22 «эксперта» в области техники безопасности

«Каска на стройплощадке?! Не, не слышал!». «Страховки не хватает? Не проблема!». «Нет маски сварщика? Сейчас что-нибудь придумаем!»… И сколько еще таких людей, которые попросту плюют на безопасность на рабочем месте? .
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