Глава генштаба Британии призвал англичан готовиться к большой войне с Россией

Военный настаивает на создании большой армии на случай масштабной сухопутной войны.Начальник британского генштаба генерал Патрик Сандерс заявил о том, что Лондон больше не может рассчитывать на небольшую профессиональную армию, но должен создать "армию граждан", готовых к большой сухопутной войне.
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