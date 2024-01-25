Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Мамонов
    вот назвала бы "мужелюбцем" филька бы и не обиделся . а вообще интересно смотреть как "эстрадная крысятня" жрет друг ...Московский суд пр...
  • Вадим Сиражев
    Эта статья вообще брехня на брехне. Какой Пэтриот сбил самолет? Где он находится? В Харькове? На границе с Россией? Д...Ил-76 сбили не ук...
  • Вадим Сиражев
    Беспечность России во всем. Военный аэродром в прифронтовой зоне. ПВО нет. Самолет заходит на посадку без противораке...Ил-76 сбили не ук...

Глава генштаба Британии призвал англичан готовиться к большой войне с Россией

Глава генштаба Британии призвал англичан готовиться к большой войне с Россией

Военный настаивает на создании большой армии на случай масштабной сухопутной войны.Начальник британского генштаба генерал Патрик Сандерс заявил о том, что Лондон больше не может рассчитывать на небольшую профессиональную армию, но должен создать "армию граждан", готовых к большой сухопутной войне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх