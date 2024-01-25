Глава генштаба Британии призвал англичан готовиться к большой войне с Россией

Военный настаивает на создании большой армии на случай масштабной сухопутной войны.Начальник британского генштаба генерал Патрик Сандерс заявил о том, что Лондон больше не может рассчитывать на небольшую профессиональную армию, но должен создать "армию граждан", готовых к большой сухопутной войне.