Садоводства в Алтайском крае могут стать частью городов или сел

Такой законопроект рассмотрят на февральской сессии депутаты АКЗС В феврале депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания (АКЗС) рассмотрят в первом чтении законопроект, который позволит садоводческим товариществам (СНТ) присоединяться к существующим городам и селам или создавать новый населенный пункт в своих границах.