Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 28 января

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем улучшено положение по переднему краю.
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