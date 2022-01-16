Мир в котором мы живём

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Кремль: «Слишком высокая напряжённость на границе с Украиной»

Кремль: «Слишком высокая напряжённость на границе с Украиной»

Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

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