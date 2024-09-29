NBC News: США рассматривают варианты наращивания контингента на Ближнем Востоке

Руководство Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки думает над возможностью увеличения группировки Вооружённых сил в Ближневосточном регионе из-за страха перед противостоянием, которое может развязаться между иранскими войсками, организацией «Хезболлах» и Израилем.
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