NBC News: США рассматривают варианты наращивания контингента на Ближнем Востоке

Руководство Министерства Обороны Соединённых Штатов Америки думает над возможностью увеличения группировки Вооружённых сил в Ближневосточном регионе из-за страха перед противостоянием, которое может развязаться между иранскими войсками, организацией «Хезболлах» и Израилем.