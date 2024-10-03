В Кирове перед участниками Чемпионата по финансовой грамотности выступили полицейские

В Кирове прошел региональный тур Чемпионата по финансовой грамотности пенсионеров. Площадку предоставил региональный Центр финансовой грамотности, который активно взаимодействует с УМВД России по Кировской области по профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.