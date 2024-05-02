Кулеба: Украина не смогла достичь договоренностей с РФ в Стамбуле в 2022 году

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим решил настаивать на своем, отказавшись от достижения с Российской Федерацией договоренностей в рамках переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году.
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