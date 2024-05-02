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Кулеба: Украина не смогла достичь договоренностей с РФ в Стамбуле в 2022 году

Кулеба: Украина не смогла достичь договоренностей с РФ в Стамбуле в 2022 году

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что киевский режим решил настаивать на своем, отказавшись от достижения с Российской Федерацией договоренностей в рамках переговорного процесса в Стамбуле в 2022 году.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Все это лишний раз тут подтвердило, что сейчас там давно рулят Украиной одни тупые идиоты. Им на страну плевать...Они ж кретины. Им лишь бы украсть и поделить между собой все квоты...
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15 час.

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