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Царьград

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Россия предупредила, но финны не поверили. История с обнаруженным русским дроном получила неожиданное продолжение

Россия предупредила, но финны не поверили. История с обнаруженным русским дроном получила неожиданное продолжение

История с обнаруженным в Финляндии русским дроном получила неожиданное продолжение. Оказалось, что Россия заранее предупреждала соседа о падении беспилотника, но финны не поверили и теперь проводят собственное расследование.

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