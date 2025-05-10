Мошенники стали воровать деньги у граждан через "приложения поликлиник"

Мошенники стали похищать персональные данные и деньги с банковских счетов через приложение удалённого доступа, которое они призывают пользователя скачать, выдавая за официальное приложение поликлиник или управляющих компаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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