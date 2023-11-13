Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США вывели из-под суда военного преступника и командира Отряда 731 Исии

США вывели из-под суда военного преступника и командира Отряда 731 Исии

Соединенные Штаты в 40-е годы вывели из-под суда командира Отряда 731 Исии Сиро, а также еще целый ряд военных преступников, также занимавшихся исследованиями, в методологии которых видное место занимали бесчеловечные опыты над людьми.

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