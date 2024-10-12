Сидят на деревьях: Владивосток заполонили опасные хищники

Жители Владивостока обеспокоены массовым появлением в городе опасных хищников. То и дело очевидцы присылают различные фото со змеями с разных районов города, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на Telegram-каналы.
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