Эти признаки указывают на неисправность тормозов

Перед летним сезоном следует проверить состояние тормозных колодок, так как зимой и весной из-за высокой влажности, большого количества грязи и реагентов колодки могли не только износиться, но и повредиться, сообщил собственник автосервиса Fit Service (Москва) Алексей Щиголев.
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