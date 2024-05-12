Эти признаки указывают на неисправность тормозов

Перед летним сезоном следует проверить состояние тормозных колодок, так как зимой и весной из-за высокой влажности, большого количества грязи и реагентов колодки могли не только износиться, но и повредиться, сообщил собственник автосервиса Fit Service (Москва) Алексей Щиголев.