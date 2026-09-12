Дождь и до +18 градусов ожидаются в Татарстане 12 сентября

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Татарстане в субботу ожидается облачная погода с прояснениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минпромторг Росси...
- Минпромторг Росси...
- Оштрафуют хозяйку...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым