К чему приведет регистрация биометрических данных: штрафы за все

МОСКВА, 15 мая, ФедералПресс. Умные видеокамеры помогут оштрафовать людей, курящих в неположенных местах или переходящих дорогу не на свой сигнал светофора, а также за многое другое – если те зарегистрируют биометрические данные в системе.
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