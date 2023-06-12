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«Будем биться до последнего, не уступим и клочка земли»

«Будем биться до последнего, не уступим и клочка земли»

В Донбассе началось украинское контрнаступление. На его фоне на донецком направлении продолжаются позиционные бои — под Горловкой пресечены отдельные попытки ВФУ провести разведку боем и отбита относительно крупная попытка наступательных действий.

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