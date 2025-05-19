"Бред сивой кобылы": Доктор Мясников раскритиковал популярное утверждение врачей о густой крови

Он отметил, что самолечение препаратами, разжижающими кровь, несёт серьёзные риски.Врач и телеведущий Александр Мясников назвал "бредом сивой кобылы" утверждение медсестер или врачей о "густой крови" при заборе.
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