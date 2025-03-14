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Джастин Бибер о своих психологических проблемах: «Я чувствовал себя подлецом»

Джастин Бибер о своих психологических проблемах: «Я чувствовал себя подлецом»

Канадский певец Джастин Бибер откровенно поговорил с поклонниками о своем психологическом состоянии. В личном блоге он опубликовал обращение, в котором признался — опасения о его ментальном здоровье не были напрасны.

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