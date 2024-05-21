Агент рассказал, какой российский клуб заинтересован в Ивиче

«Рубин» был бы не против заполучить на пост главного тренера команды Владимира Ивича. Известный агент Тимур Гурцкая рассказал об интересе казанского «Рубина» к экс-наставнику «Краснодара» Владимиру Ивичу, но усомнился что клуб из Татарстана сумеет удовлетворить финансовые запросы опытного специалиста.
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