Его поначалу списали, но если бы не он, где бы был сейчас «Зенит»? Радимов назвал самого полезного игрока питерцев и почти приговорил «Краснодар»

«В целом по Соболеву надо отметить, что при всей той критике, которая была в прошлом году, при том, что его списали со счетов, он забивает, - поделился советник председателя совета директоров «Зенита» по развитию молодёжного футбола Владислав Радимов.
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