Пентагон признал превосходство российского оружия

Американское Министерство обороны обнародовало новую стратегию национальной обороны Соединенных Штатов, в пояснениях к которой военное ведомство называет Россию «острой угрозой», в то время как Китай удостоился звания «конкурента и соперника США».
Американское Министерство обороны обнародовало новую стратегию национальной обороны Соединенных Штатов, в пояснениях к которой военное ведомство называет Россию «острой угрозой», в то время как Китай удостоился звания «конкурента и соперника США».
Свежие комментарии