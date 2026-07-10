Лавров обвинил Украину в создании проблем дружественным России странам

Украина пытается создавать проблемы дружественным России странам на африканском континенте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой.
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