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Пятый канал

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Лавров обвинил Украину в создании проблем дружественным России странам

Лавров обвинил Украину в создании проблем дружественным России странам

Украина пытается создавать проблемы дружественным России странам на африканском континенте. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бурунди Эдуаром Бизиманой.

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