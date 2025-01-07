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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руди Гобер ударил Ивицу Зубаца локтем в спину, судьи не стали пересматривать

Инцидент случился за 4:22 до конца четвертой четверти матча между «Миннесотой» и «Клипперс». Зубац накрыл бросок Гобера и забрал мяч, после чего центровой «Миннесоты» от злости ударил соперника локтем в спину.

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