20.06.22==Путин заявил, что проблем по Крыму не было бы в случае нормальных отношений с Украиной

ВЛАДИМИР ПУТИН УКРАИНА РЕСПУБЛИКА КРЫМ РОССОТРУДНИЧЕСТВО Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы у России были партнерские отношения с Украиной, тогда не было бы проблем по Крыму.
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