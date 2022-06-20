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20.06.22==Путин заявил, что проблем по Крыму не было бы в случае нормальных отношений с Украиной

20.06.22==Путин заявил, что проблем по Крыму не было бы в случае нормальных отношений с Украиной

ВЛАДИМИР ПУТИН  УКРАИНА  РЕСПУБЛИКА КРЫМ  РОССОТРУДНИЧЕСТВО Президент РФ Владимир Путин заявил, что если бы у России были партнерские отношения с Украиной, тогда не было бы проблем по Крыму.

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