Генсек ООН Гутерриш: общественный порядок в секторе Газа скоро может рухнуть

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш допустил, что общественный порядок в секторе Газа вскоре окончательно рухнет на фоне постоянных авиаударов Израиля и невозможности доставить в палестинский анклав достаточный объем гуманитарной помощи.
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