Узнать, каким будет урожай огурцов, помогут приметы и поверья на 5 июня

В старину люди обращались к народным приметам, чтобы предсказать будущий урожай огурцов и конопли. 5 июня получил название Левон-огуречник или Левон-конопляник, связанные с обретением мощей святителя Леонтия.
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