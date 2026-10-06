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Жил у тёщи, а $6000 на квартиру отдал Михаилу Кругу: чем Круг отплатил другу и что тот сделал для его семьи после убийства

Жил у тёщи, а $6000 на квартиру отдал Михаилу Кругу: чем Круг отплатил другу и что тот сделал для его семьи после убийства

У Леонида Телешева не было собственной квартиры. Он жил с женой в маленькой комнате у тёщи и копил на свой угол.

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