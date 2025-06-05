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Царьград

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Удары дронов вглубь России, новый план "Мадьяра": Что будет на фронте – оценка Глазунова

Удары дронов вглубь России, новый план "Мадьяра": Что будет на фронте – оценка Глазунова

Политолог Глазунов оценил последствия плана "Мадьяра" – нового подхода ВСУ к ударам вглубь России.Военный эксперт, политолог Олег Глазунов дал оценку новым планам Киева.

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