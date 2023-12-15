Армия Израиля сообщила о гибели трех заложников из-за ошибки военных

Israel Defense Forces/Handout via REUTERS Три заложника погибли во время атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из-за ошибочной идентификации противника в ходе боя в городе Газа, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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