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Хозяин конюшни зашел на кухню и увидел ноги коня посреди потолка: видео

Хозяин конюшни зашел на кухню и увидел ноги коня посреди потолка: видео

Около недели назад фермер Роберт Патрик вышел на кухню за утренним кофе. Мужчина успел только поднять кружку и сразу же забыл о напитке: прямо посреди потолка торчали ноги коня, а сверху раздавалось ржание.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Бедная лошадка.
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2 час.
Элеонора Коган
А зачем стойло а втором этаже делать7 Он что, спятил?
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2 час.

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