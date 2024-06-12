Хозяин конюшни зашел на кухню и увидел ноги коня посреди потолка: видео

Около недели назад фермер Роберт Патрик вышел на кухню за утренним кофе. Мужчина успел только поднять кружку и сразу же забыл о напитке: прямо посреди потолка торчали ноги коня, а сверху раздавалось ржание.
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