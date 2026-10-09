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Исаев: одинаковый подход к тарифам в коммунальном хозяйстве и в сфере связи недопустим

Исаев: одинаковый подход к тарифам в коммунальном хозяйстве и в сфере связи недопустим

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил, что одинаковый подход к тарифам в коммунальном хозяйстве и в сфере связи недопустим.

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