Дикая история произошла под Выборгом. 31 августа на кладбище в посёлке Подборовье нашли разрытую могилу.
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Дикая история произошла под Выборгом. 31 августа на кладбище в посёлке Подборовье нашли разрытую могилу.