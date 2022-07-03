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Товарищеские матчи. «Зенит» против «Црвены Звезды», «Локомотив» примет «Факел»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона. Товарищеские матчи Москва «Локомотив» – «Факел» – 16:30   Краснодар «Краснодар» – «Форте» – 19:00   Сочи «Зенит» – «Црвена Звезда» – 20:00   ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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