Обстановка за последние дни на стыке Запорожья и ДНР: враг снизил интенсивность атак, но увеличил количество обстрелов

Бойцы батальона «Восток» сообщают о ситуации на этом участке фронта за последние несколько дней. «На нашем участке фронта пока стабильно — напряжение в пределах фона, — появилась возможность сконцентрировать внимание на наших разработках.
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