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Легко без инъекций: что добавить в уход за кожей для сохранения молодости

Легко без инъекций: что добавить в уход за кожей для сохранения молодости

Можно ли сохранить молодость кожи, не прибегая к инъекционной косметологии? Как правильно подобрать уход? И какие правила стоит соблюдать при самомассаже, чтобы не было обратного эффекта? В этих вопросах разобралась программа Пятого канала «Страна советов».

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