Около 100 сахалинцев приняли участие во Всероссийской акции «Сохраним лес». В районе села Мицулевка они высадили более трех тысяч молодых лиственниц на участке, пострадавшем от сильных ветровалов в 2014–2015 годах.
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