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Из ПАСЕ — выйти, корабли-нарушители — топить!

Из ПАСЕ — выйти, корабли-нарушители — топить!

Чем Россия ответит на агрессивное непризнание Крыма? Дмитрий Родионов Фото: Global Look Press Материал комментируют: Владимир Лепехин Федор Бирюков Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию не применять в Крыму свое законодательство.

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Александр Кушнир
Уважаемые СЛОВЯНЕ! Если правде смотреть в глаза, то не надо делать вид о "Правовой" ЛИГИТИМНОСТИ "Отжатия" Россией Крыма без ОБОЮДНОГО на то Согласования с Украиной! ...Это железное правило ДОБРОСОСЕДСТВА, чтобы не слыть "АГРЕССОРОМ" в глазах Мировой Общественности! Помнится еще в Марте 2015-17 годов, я Трижды обращался через СМИ ("Проза Ру", "Фейсбук" и "КОНТ") к обеим противостоящим Правительствам, о срочном решении вопроса с Крымом (в максимально приемлемом варианте!) - путем предложения России к Украине пойти на "ДВУУМВИРАТНОЕ" управление Полуостровом! (Благо. ведь имеются же богатые аналоги из Древнеримской истории)! ...Так в чем же была проблема со стороны "Ограниченных Стратегов" России, пойти было именно на такие ПЕРСПЕКТИВНЫЕ предложения к Украине, чтобы избежать Современного НАКАЛА СТРАСТЕЙ - КОТОРЫЕ БУДУТ ЕЩЕ БОЛЕЕ УСУГУБЛЯТЬСЯ ВПЛОТЬ ДО "РАЗВЕРТКИ" ВСЕКОСМИЧЕСКИХ РАЗБОРОК НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ КОТОРЫЕ НАЧНУТСЯ С 2026 года! ...И тут срабатывает принцип Отдачи при мудром изречении: "Промедление - смерти подобно"! (Поэтому не надо Двуличенствовать и лить нынче "Крокодильи слезы" по поводу "БЕЗГРЕШНОЙ" России, когда "Мудрый" поезд Мукачево-Логосного Эфира, в 2015-17 гг. был просто всеми ПРОИГНОРИРОВАН)!!!!!!!....

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