Из ПАСЕ — выйти, корабли-нарушители — топить!

Страна и люди

Чем Россия ответит на агрессивное непризнание Крыма? Дмитрий Родионов Фото: Global Look Press Материал комментируют: Владимир Лепехин Федор Бирюков Парламентская ассамблея Совета Европы призвала Россию не применять в Крыму свое законодательство.