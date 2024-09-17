Bild: девять человек пострадали из-за инцидента на прогулочном судне в Берлине

Во вторник в Берлине на прогулочном судне, плывущем по реке Шпрее, произошло обрушение части надстройки, в результате чего как минимум четыре человека получили серьезные травмы, а несколько других — легкие.
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