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За 10 лет инфляция 112%. На защиту Набиуллиной от депутатов грудью встал Володин

За 10 лет инфляция 112%. На защиту Набиуллиной от депутатов грудью встал Володин

Всесильная и непотопляемая глава ЦБ Эльвира Набиуллина попала в крайне затруднительную ситуацию, и была вынуждена оправдываться перед депутатами, которые засыпали ее крайне неудобными вопросами.

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Комментарии
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Поля Русс
Было бы смешно, если бы не было так плачевно
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20 час.
Светлана Ефименко
ЭТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОЛЬКО ОТМАЗКА  Ц,Б, НО НЕ ДЛЯ НАРОДА  ПОМОЩЬ! СТАВКА БОЛЬШАЯ И НАРОДУ ОСОБО МНОГО В БАНКЕ НЕТ, КАК РАНЬШЕ ОЧЕРЕДИ ЧТОБ ДЕНЬГИ СНЯТЬ ИЛИ ОПЛАТИТЬ УЖКХА, СТАВКИ ПРОЦЕНТНЫЕ НЕ МАЛЕНЬКИЕ ! ЭТО КАК В ПОСЛОВИЦЕ &quot;СЫТ ГОЛОДНОГО  НЕ ПОЙМЕТ!&quot; ТАК И Ц,Б!😂😂😅
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19 час.
СК
Сергей Костин
Кто-то из депутатов правильно сказал, мол, если хотите знать финансовое положение в экономике страны, смотрите на дела Набиуллиной, а не слова президента. И он прав. Президент, отвечая на вопросы журналистов, говорил про перспективную ситуацию с зарплатами, с  обузданием инфляции, рост экономики и т.д. А назавтра Набиуллина повысила ключевую ставку. Как издёвка над словами президента.
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19 час.

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