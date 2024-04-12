Всесильная и непотопляемая глава ЦБ Эльвира Набиуллина попала в крайне затруднительную ситуацию, и была вынуждена оправдываться перед депутатами, которые засыпали ее крайне неудобными вопросами.
За 10 лет инфляция 112%. На защиту Набиуллиной от депутатов грудью встал Володин
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Поля Русс
Было бы смешно, если бы не было так плачевно
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20 час.
Светлана Ефименко
ЭТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОЛЬКО ОТМАЗКА Ц,Б, НО НЕ ДЛЯ НАРОДА ПОМОЩЬ! СТАВКА БОЛЬШАЯ И НАРОДУ ОСОБО МНОГО В БАНКЕ НЕТ, КАК РАНЬШЕ ОЧЕРЕДИ ЧТОБ ДЕНЬГИ СНЯТЬ ИЛИ ОПЛАТИТЬ УЖКХА, СТАВКИ ПРОЦЕНТНЫЕ НЕ МАЛЕНЬКИЕ ! ЭТО КАК В ПОСЛОВИЦЕ "СЫТ ГОЛОДНОГО НЕ ПОЙМЕТ!" ТАК И Ц,Б!😂😂😅
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19 час.
СК
Сергей Костин
Кто-то из депутатов правильно сказал, мол, если хотите знать финансовое положение в экономике страны, смотрите на дела Набиуллиной, а не слова президента. И он прав. Президент, отвечая на вопросы журналистов, говорил про перспективную ситуацию с зарплатами, с обузданием инфляции, рост экономики и т.д. А назавтра Набиуллина повысила ключевую ставку. Как издёвка над словами президента.
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19 час.
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