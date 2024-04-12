За 10 лет инфляция 112%. На защиту Набиуллиной от депутатов грудью встал Володин

Поля Русс Было бы смешно, если бы не было так плачевно

Светлана Ефименко ЭТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ТОЛЬКО ОТМАЗКА Ц,Б, НО НЕ ДЛЯ НАРОДА ПОМОЩЬ! СТАВКА БОЛЬШАЯ И НАРОДУ ОСОБО МНОГО В БАНКЕ НЕТ, КАК РАНЬШЕ ОЧЕРЕДИ ЧТОБ ДЕНЬГИ СНЯТЬ ИЛИ ОПЛАТИТЬ УЖКХА, СТАВКИ ПРОЦЕНТНЫЕ НЕ МАЛЕНЬКИЕ ! ЭТО КАК В ПОСЛОВИЦЕ "СЫТ ГОЛОДНОГО НЕ ПОЙМЕТ!" ТАК И Ц,Б!😂😂😅