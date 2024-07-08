ФСБ РФ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку украинской разведки организовать угон российского стратегическго бомбардировщика Ту-22М3 в Незалежную, рассказали журналистам в Центре общественных связей ведомства.
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