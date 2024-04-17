Великобритания всегда видела Россию как своего соперника и в последние два года интенсивно проводила кампанию по противодействию Российской Федерации, включая введение санкций, провокации на границах и дискредитацию в СМИ.
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