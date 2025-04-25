Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год

Сервисами «МЭШ» пользуются более 7 млн человек по всей России Сергей Собянин поручил продолжить развитие сервиса «Цифровой учитель» и профориентации для старшеклассников, а также интегрировать городские колледжи в цифровую экосистему образования Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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