Собянин утвердил планы развития цифровой экосистемы образования на 2025 год

Сервисами «МЭШ» пользуются более 7 млн человек по всей России Сергей Собянин поручил продолжить развитие сервиса «Цифровой учитель» и профориентации для старшеклассников, а также интегрировать городские колледжи в цифровую экосистему образования Москвы.