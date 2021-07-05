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Минздрав Израиля обнародовал тревожные данные об эффективности вакцинации

Минздрав Израиля обнародовал тревожные данные об эффективности вакцинации

Согласно «ковидной» статистике Минздрава за последний месяц, применяемая для вакцинации населения в Израиле вакцина «Файзер» показывает пониженную эффективность при защите от заражения коронавирусом подтипа «дельта» («индийский», B.

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