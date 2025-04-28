Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 096 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Пульхерия Djem
    ПШЛИ ВОН,МРАЗИ!!!Иван Ургант верну...
  • Мария
    ФСБ спит? Такую сволочь надо сажать, пусть валят лес на заготовках.Как провокаторы-л...
  • Сергей Киселев
    Точно  сказано!Как провокаторы-л...

Выявлена угроза массовой вспышки кори в России

Выявлена угроза массовой вспышки кори в России

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, что почти треть жителей Северо-Западного федерального округа России не защищена от кори, то есть уровня коллективного иммунитета недостаточно для предотвращения эпидемии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх