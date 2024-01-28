26.01.2024 для учащихся 4, 6 классов прошло мероприятие ´Электробезопасность в школе, дома и вблизи электростанций´ с представителем Бобруйского межрайонного отделения филиала государственного учреждения ´Государственный энергетический и газовый надзор´ Акуличем А.