26.01.2024 для учащихся 4, 6 классов прошло мероприятие ´Электробезопасность в школе, дома и вблизи электростанций´ с представителем Бобруйского межрайонного отделения филиала государственного учреждения ´Государственный энергетический и газовый надзор´ Акуличем А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии