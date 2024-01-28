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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Электробезопасность в школе, дома и вблизи электростанций´.

´Электробезопасность в школе, дома и вблизи электростанций´.

26.01.2024 для учащихся 4, 6 классов прошло мероприятие ´Электробезопасность в школе, дома и вблизи электростанций´ с представителем Бобруйского межрайонного отделения филиала государственного учреждения ´Государственный энергетический и газовый надзор´ Акуличем А.

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