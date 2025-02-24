Для домов без газа пересчитают начисления за электроэнергию

Правительство РФ приняло постановление, которое направлено на более гибкую настройку диапазонов потребления электрической энергии для населения, проживающего в негазифицированных домах, в том числе находящихся в СНТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии