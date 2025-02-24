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Крымская газета

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Для домов без газа пересчитают начисления за электроэнергию

Для домов без газа пересчитают начисления за электроэнергию

Правительство РФ приняло постановление, которое направлено на более гибкую настройку диапазонов потребления электрической энергии для населения, проживающего в негазифицированных домах, в том числе находящихся в СНТ.

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