Паслер уточнил информацию о пострадавших в результате атаки БПЛА в Екатеринбурге

Сколько человек получили ранения и в каком состоянии они сейчас. Губернатор Свердловской области Денис Паслер выступил с обращением к жителям региона, в котором детально описал ситуацию, сложившуюся после очередной террористической атаки ВСУ на жилые районы Екатеринбурга.