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Царьград

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Паслер уточнил информацию о пострадавших в результате атаки БПЛА в Екатеринбурге

Паслер уточнил информацию о пострадавших в результате атаки БПЛА в Екатеринбурге

Сколько человек получили ранения и в каком состоянии они сейчас. Губернатор Свердловской области Денис Паслер выступил с обращением к жителям региона, в котором детально описал ситуацию, сложившуюся после очередной террористической атаки ВСУ на жилые районы Екатеринбурга.

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