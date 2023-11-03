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День Казанской иконы Божией Матери: почему отмечают в ноябре и как празднуют

День Казанской иконы Божией Матери: почему отмечают в ноябре и как празднуют

Осенью православные россияне второй раз за год отметят День Казанской иконы Божией Матери. Почему икона, найденная четыре века назад, почитается особым образом, в чем ее значимость и как отмечают праздничный день – в материале «ФедералПресс».

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