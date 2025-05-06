Расчеты БПЛА «Молния-2» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в зоне СВО

Расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа «Молния-2» 1-й отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Юг» уничтожили пункты управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении специальной военной операции (СВО).
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