Страна и люди
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Страна и люди

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Потери ВСУ за сентябрь-октябрь 2023 года

Потери ВСУ за сентябрь-октябрь 2023 года

Предполагаемые общие потери ВСУ за сентябрь и октябрь по оценке западных аналитиков:Личный состав - до 45000 (июнь – октябрь до 110000)Танки и другая бронетехника - до 800 (июнь – октябрь до 3000)Прочие автотранспортные средства - до 1250 (июнь – октябрь до 3400)Артиллерийские системы - до 750 (июнь – октябрь до 2000)Реактивные системы залпового огня - до 10 (июнь – октябрь до 60)Склады боеприпасов, другие склады и командные пункты - до 60 (июнь – октябрь более 100)БЛА - до 2100 (июнь – октябрь до 4000)Эти цифры не отражают потери от массированных авиаударов России в тыловых районах Украины.

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